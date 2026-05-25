Российские туристы делятся отзывами о новом отеле на эгейском побережье Турции

Российские туристы начали делиться первыми отзывами о новом пятизвездочном отеле Green Nature Sarıgerme, который открылся в конце апреля на эгейском побережье Турции, в 15 км от аэропорта Даламан и в 2 км от центра курортного поселка Саригерме. Комплекс работает по системе All Inclusive Plus и рассчитан в том числе на семейный отдых. В гостинице 599 номеров различных категорий, включая swim-up и виллы с собственными бассейнами. На территории несколько бассейнов, аквапарк, рестораны a la carte, спа-центр и детская инфраструктура.

Среди обсуждаемых туристами тем – близость воздушной гавани, работа инфраструктуры и состояние пляжа. В профильных чатах часть отдыхающих заранее интересовалась, не мешают ли самолеты отдыху. Один из туристов пояснил, что рядом расположен военный сектор аэропорта:

«Гражданских самолетов не слышно совсем, но военные истребители F-16 иногда гудят, но только днем».

Другие отдыхающие добавляют, что пролеты происходят нерегулярно и для многих не становятся проблемой.

Судя по комментариям, загрузка гостиницы постепенно растет.

«Мы сейчас заехали. Нам говорили, что гостей пока всего 20%, но сейчас явно уже больше. Наполняется. Визуально много отдыхающих», – написал один из туристов.

В целом отзывы о сервисе и инфраструктуре пока скорее сдержанно-положительные. Туристы отмечают новую мебель, большое количество локаций для фото, работу персонала и ассортимент напитков. В то же время некоторые обращают внимание, что пляжная территория еще не полностью доведена до финального состояния. По словам отдыхающих, в песке местами встречаются ветки и мусор, а сама пляжная зона «в процессе доработки».

Турагент, участница профессионального сообщества «Редколлегия B2B» Оксана Антохина считает, что у отеля есть потенциал, но окончательные выводы делать пока рано:

«Территория хорошая, аквапарк, детский клуб – отлично. Русскоязычный персонал не заявлен, т.е. анимация, как и детские активности, могут быть без перевода. Больше этот отель ожидали европейцы, скорее всего, на них ориентир. Интересный вариант, но надо понаблюдать за ним».

По данным туроператоров, стоимость тура на двоих с размещением на 6 ночей в начале июня – от 206 тыс. руб.

