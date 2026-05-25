Авиакомпания AZAL расширит маршрутную сеть

Перевозчик Azerbaijan Airlines (AZAL) до конца 2026 года пополнит парк еще семью самолетами. Об этом в интервью государственному телеканалу AzTV сообщил председатель правления перевозчика Самир Рзаев.

© tourdom.ru

По его словам, сейчас у компании 26 воздушных судов, а к 2032 году их количество планируют увеличить почти вдвое, примерно до 50. Для этого AZAL уже подписала контракты на поставку новых лайнеров и продолжает переговоры с производителями.

До конца следующего года авиакомпания намерена получить шесть Airbus A320neo и один широкофюзеляжный Boeing 787-9. Ранее перевозчик уже принял шесть самолетов Airbus A320neo.

В AZAL рассчитывают, что расширение флота позволит открыть дополнительные направления и увеличить частоту рейсов на уже существующих маршрутах.

У российских туристов азербайджанский нацпер в последнее время стал достаточно популярен. Через столицу Баку многие путешественники летают в европейские города, а также на Мальдивы и другие зарубежные курорты. На части направлений такие маршруты оказываются заметно дешевле прямых перелетов или стыковок через другие страны.

AZAL принадлежит правительству Азербайджана и базируется в международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку.