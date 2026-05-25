Шри-Ланка расширила программу бесплатных электронных виз с 7 до 40 стран

Власти Шри-Ланки расширили программу бесплатных электронных туристических виз (Electronic Travel Authorization, ETA), увеличив число стран-участниц с 7 до 40. Об этом сообщило миграционное управление страны.

Новые правила вступили в силу с 25 мая. Ранее бесплатная ETA действовала только для граждан семи стран - России, Индии, Китая, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии. Она выдается сроком на 30 дней с возможностью двукратного въезда. При необходимости пребывание можно продлить после уплаты сбора.

В список стран, жители которых смогут приезжать на остров по бесплатной электронной туристической визе, пополнился до 40 государств. Среди них Австралия, Австрия, Бахрейн, Белоруссия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Иран, Испания, Израиль, Италия, Канада, Катар, Казахстан, Кувейт, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, ОАЭ, Пакистан, Польша, Республика Корея, Саудовская Аравия, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Швейцария.

Власти Шри-Ланки рассчитывают, что смягчение визового режима станет поддержкой для туристической отрасли, которая остается одним из ключевых источников валютных поступлений в страну после экономического кризиса.