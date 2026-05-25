Туристы отмечают позитивные сдвиги в новом премиум-отеле в Анталье

После критических отзывов в адрес открывшегося в прошлую пятницу в Анталье отеля Voyage Kundu 5* руководство курорта начало устранять недочеты, на которые жаловались российские туристы. В частности, отдыхающие сообщили, что на пляже уже решили проблему с крупнозернистым песком, вызвавшую нарекания в первые дни работы гостиницы.

Ранее гости отеля обращали внимание на недоделанные номера, полупрозрачные двери в санузлах, а также слишком жесткие лежаки на пляже. Но больше всего обсуждений вызвал именно песок. По словам туристов, он заметно отличается от привычного для другого отеля сети – Voyage Belek Golf & SPA 5*, в котором многие останавливались. Однако, как утверждают отдыхающие, сейчас пляж стал комфортнее.

«В Кунду в принципе другой песок, чем в Белеке. Сыпать там белый никто не будет. А вот просеять можно, судя по всему, как и сделали сегодня», – написали туристы в соцсетях.

В отеле признают, что после открытия еще продолжают дорабатывать некоторые процессы. Как рассказали сами отдыхающие, сотрудники гостиницы заверили их, что все замечания фиксируются и постепенно устраняются.

«Отель новый, и им нужен хотя бы месяц, чтобы наладить работу», – передают слова персонала гости.

Представитель Voyage Kundu 5* Эмрах в разговоре с TourDom.ru пояснил, что объект был полностью готов к приему туристов еще до официального старта работы. При этом администрация продолжает следить за отзывами и готова вносить изменения «в рамках постоянного улучшения сервиса». В том числе и по поводу лежаков:

«Что касается шезлонгов на пляже, текущая расстановка соответствует концепции работы отеля на данном этапе. В то же время мы постоянно отслеживаем отзывы гостей и открыты к внесению корректировок», – отметил представитель гостиницы.

В соцсетях мнения туристов разделились. Часть подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома» считает критику чрезмерной: «Что ни сделай, все равно будут недовольные». При этом большинство отзывов о новом отеле все же положительные. Туристы хвалят современный дизайн номеров и общественных зон, зеленую территорию, а также персонал, хорошо говорящий по-русски.

Напомним, Voyage Kundu 5* расположен в 18 км от международного аэропорта Антальи на первой береговой линии. Инвестором проекта выступила компания Nebula Otelcilik — дочерняя структура ETS Ersoy Touristic Services Inc., связанной с министром культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. В строительство гостиницы вложили около 130 млн долларов.