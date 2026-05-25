Пассажир сорвал авиарейс из-за пауэрбанка

Самолет британской авиакомпании EasyJet, следовавший из Хургады в Лондон, экстренно сел в Риме из-за пауэрбанка, который один из пассажиров сдал в багаж. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo.

Во время полета мужчина рассказал бортпроводникам, что оставил портативный аккумулятор не в ручной клади, как требуют правила большинства авиакомпаний, а в чемодане, отправленном в багажный отсек. Более того, устройство все это время оставалось включенным и заряжало другую технику.

После сообщения экипаж передал информацию командиру воздушного судна. Из за риска возгорания литиевых батарей пилоты приняли решение не продолжать полет и запросили внеплановую посадку в Риме.

Лайнер благополучно приземлился в Италии, однако на этом проблемы для пассажиров не закончились. К моменту прибытия у бортпроводников и пилотов закончилось разрешенное рабочее время. Найти резервный экипаж авиакомпания оперативно не смогла, поэтому рейс пришлось перенести на следующий день.

Часть пассажиров разместили в гостинице. Тем, кто решил остаться в аэропорту, EasyJet выдала ваучеры на напитки.

Ранее Минтранс России сообщил об обновленных нормах перевозки портативных батарей. Аккумуляторы емкостью до 100 ватт часов разрешено брать на борт без ограничений. Устройства от 100 до 160 ватт часов допускаются только после согласования с авиакомпанией. Более мощные варианты провозить в самолетах запрещено.