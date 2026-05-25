В аэропортах Турции туристам выставляют счета за укусы комаров

В турецких аэропортах российские путешественники столкнулись с неожиданными требованиями медицинского характера. Как стало известно из сообщений в социальных сетях, участились случаи, когда обычные укусы насекомых принимаются сотрудниками авиаузлов за симптомы опасных инфекционных заболеваний.

Один из таких инцидентов произошел с россиянкой и её маленьким сыном во время вылета из Антальи. Сотрудники службы безопасности, заметив на теле ребенка следы от укусов комаров, заподозрили наличие заразной сыпи и настояли на медицинском освидетельствовании. В местном медпункте после поверхностного осмотра врач подтвердил отсутствие инфекции, однако за выдачу соответствующей справки потребовал оплату в размере 120 евро.

Сообщается, что подобные ситуации принимают массовый характер, а туристы, не имеющие при себе достаточных средств для оплаты внезапных медицинских услуг, оказываются в затруднительном положении.

Дополнительный контекст ситуации создают недавние предупреждения эпидемиологов о распространении в регионе клещей, переносящих конго-крымскую геморрагическую лихорадку, что усиливает бдительность турецких служб, переходящую в избыточные меры.