Известный блогер обматерил и назвал помойкой европейскую страну

Известный украинский блогер и стример Алексей Шевцов, известный как itpedia, возмутился из-за высоких налогов в Испании. В своем Telegram-канале он обматерил страну и назвал ее помойкой.

Шевцов привел статистику налогообложения в европейских странах и указал, что обеспеченные люди в Испании отдают государству почти 50 процентов дохода. При этом, по мнению стримера, полиция страны прилагает недостаточно усилий для защиты граждан.

Так, по словам Шевцова, когда его ограбили в Барселоне, то порекомендовали не обращаться в полицию из-за возможного безразличия правоохранителей к произошедшему.

«А на что в этой *** помойке идут под 50 процентов налогов? (...) Испания вымогает с граждан бабки еще большие, чем любая мафия, но в беде кинет, как последняя крыса», — заявил он.

Блогер также назвал Испанию «коммуняцкой свалкой» и отметил, что не видит смысла жить в этой стране.

«Те же Португалия и Италия лучше во всем», — заключил он.

Ранее Шевцов раскрыл впечатления от Европы и заявил, что европейцев обычно раздражает акцент у иностранцев. Блогер добавил, что местных жителей «скрючивает» из-за речи иностранцев.