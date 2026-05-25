Отдыхающие сняли акул, появившихся у побережья Бали

Туристы, отдыхающие на индонезийском острове Бали, сняли на видео и выложили в соцсети кадры с акулами, которые появились рядом с популярными пляжами.

© Российская Газета

Несколько акул были замечены в непосредственной близости от Нуса-Дуа. Данный районе считается одним из самых престижных на острове. Там расположены многочисленные пятизвездочные отели, в которых отдыхают туристы со всего мира, в том числе россияне.

Видеоролик с акулами обеспокоил часть туристов.

Тем временем компания, отвечающая за курортную зону, заявила, что угрозы для отдыхающих нет.

Генеральный менеджер Нуса-Дуа И Маде Агус Двиатмика отметил, что замеченные у берега акулы, вероятнее всего, являются рифовыми - обычно они не представляют опасности для человека.

В то же время водная полиция Бали и спасатели усилили наблюдение за акваторией вдоль пляжей.

Власти острова подчеркнули, что туристическая инфраструктура работает в штатном режиме.