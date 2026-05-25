Почему у российских туристов стремительно растет тревожность

Психологи отмечают: у российских туристов стремительно растет тревожность. В 2025 году за профессиональной помощью обратилось в 3,5 раза больше путешественников, чем годом ранее. Большинство из них – женщины 25–45 лет, которые становятся главными организаторами семейной поездки.

Многие уже на этапе планирования впадают в состояние повышенной бдительности, находясь в режиме постоянного ожидания угрозы. В итоге подбор места отдыха превращается из приятного предвкушения отпуска в экзамен на выживание: нужно увязать в одно безопасность и комфорт, бюджет и репутацию. Появляется страх сделать ошибку и приехать туда, откуда все бегут. Чтобы этого не случилось, приходится бесконечно мониторить новости и чаты, что только повышает тревогу.

Такие туристы стараются максимально просчитать все риски по каждому направлению, и ни одно из них уже не кажется подходящим: Турция пугает ростом цен, опасностью землетрясений и близостью к ближневосточному конфликту; в Таиланде и Вьетнаме – проблемы с топливом и риск подхватить экзотическую инфекцию; в Абхазии своеобразные обычаи, в Китае вообще все не так, как привыкли. Дома тоже неспокойно: то мазут в море, то рейсы отменяют, а билетов на поезд не купить.

К этому добавляются персональные страхи:

«Сняли апартаменты в Сириусе, теперь переживаю что в ближайших магазинах ни детского питания, ни нормальных подгузников не найти». «Насколько безопасно лететь в Турцию двум девчонкам? Подруга очень боится, даже не знаю как ее успокоить», – таких сообщений полно в соцсетях.

До нервного срыва может довести даже погода:

«Во второй половине октября планируем Доклет. Говорят, там самый красивый пляж – только поэтому туда и едем. А вдруг погода плохая будет – опасаюсь, что все время придется сидеть в номере. Уже вся изпереживалась».

На курорте мозг у таких туристов продолжает сканировать окружающее пространство, отмечают психологи. Каждому звуку ищется объяснение в новостях и чатах. В результате, вместо того чтобы расслабиться, человек держит нервную систему в боевом режиме.А после возвращения накрывает «синдром туристического выгорания»: ощущение, что тебя выжали как лимон – все ресурсы ушли на роли ивент-менеджера, аниматора и кризисного координатора. К этому добавляется разочарование: масса сил и денег потрачено, а отдохнуть не получилось.

Психологи отмечают, что сверхтревожное состояние нередко провоцирует срывы как во время отпуска, так и после: одни бросаются за экстремальными развлечениями, другие – заливают стресс алкоголем.