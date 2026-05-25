Одну из главных достопримечательностей Таиланда вновь откроют для туристов

Популярная среди туристов и паломников пещера Нака (Tham Naka) в провинции Буенгкан на северо-востоке Таиланда снова начнет принимать посетителей с 1 июня. Она была закрыта в мае на плановое восстановление природной среды и экосистемы, а также для ремонта и укрепления туристических троп.

Пещера Нака расположена на территории Национального парка Пхулангка и считается одной из самых известных достопримечательностей провинции Буенгкан, пишет MGR Online (Travel). Главная особенность объекта – необычные узоры на поверхности скал, напоминающие огромную змеиную чешую. На самом деле они появились в результате естественных геологических процессов, известных как Sun Crack («солнечные трещины»). Под воздействием времени и природной эрозии на камне образовались характерные рисунки, а сами скальные образования по форме напоминают свернувшегося нага – мифическое существо вроде дракона. По одной из легенд, огромный нага был превращен в камень, а его тело стало частью горного массива.

Пеший маршрут к пещере проходит через лес и сложные горные тропы. На подъем и спуск обычно уходит от четырех до пяти часов. На маршруте встречаются лестницы, грунтовые участки и места, где туристам приходится пользоваться веревками.