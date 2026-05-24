Туристы поделились первыми впечатлениями от нового премиум-отеля в Анталье

В Анталье в минувшую пятницу открылся новый отель Voyage Kundu 5*. Он находится в 18 км от международного аэропорта провинции на первой береговой линии. Инвестором проекта стала компания Nebula Otelcilik, «дочка» ETS Ersoy Touristic Services Inc., контролируемой министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем. Строительство началось в 2025 году. В него вложили около 130 млн долларов США.

Комплекс, позиционирующийся, как курорт премиум-класса с концепцией «ультра всё включено», расположился на территории в 59 тыс. кв. м. В основном 6‑этажном здании и двух 4‑этажных корпусах 440 номеров разных категорий, включая семейные – на 4 или 6 человек и адаптированные для людей с ограниченными возможностями. Есть аквапарки – детский и взрослый; бассейны, в том числе подогреваемые. Собственный песчаный пляж, получивший «Голубой флаг», расположен в 100 м от отеля.

Застройщику удалось уложиться в намеченные сроки, и отель, как и обещали, открыли 22 мая. Voyage Kundu был ожидаемой новинкой сезона, вызывая интерес у туристов. Поэтому, когда стало известно, что график будет соблюден, и многие решили приехать на открытие, свободных номеров уже почти не осталось. Тем более что открытие совпало с началом в Турции каникул, приуроченных к празднику Курбан-Байрам:

«Нам не подтвердил отель на 22-е. Сказали, что стандарты все выкуплены. Предлагали «фэмили» и выше, но нам двоим ни к чему, да и ценник запредельный. В итоге подтвердили на 30 мая, после праздников», – рассказала в соцсетях одна из россиянок.

Из тех, кому удалось забронировать номер, первые постояльцы прибыли уже в ночь на пятницу, но их на территорию не пустили:

«Общаемся с менеджером отеля: говорит, что готовятся к открытию – номера еще не закончены, даже холл для нас открыть не могут», – рассказывала в режиме реального времени другая туристка.

Поторопившимся пришлось ждать до утра. А когда отель, наконец, открылся, в соцсетях появились первые фото и видеотчеты.

Что нравится: оформление и обстановка в номерах и общественных зонах; используется много натуральных материалов – дерева и камня; зеленая территория – сразу высажены взрослые деревья; персонал хорошо говорит по-русски.

Судя по рассказам отдыхающих, строительные работы уже полностью завершены, но еще доделывают некоторые номера и не везде убрали остатки стройматериалов. Гости жалуются, что вид на окрестности из «стандартов» так себе; кого-то в первый же день заблокировало в лифте; кому-то показались «скудными» аквапарк и детские площадки; у кого-то в номере не было воды, а некоторые недовольны полупрозрачными дверями в санузлах и детскими диванами-раскладушками в семейных боксах.

Среди других претензий: ограниченное меню, чай в номерах в бумажных пакетиках, часть мебели не соответствуют референсам, жестковатые лежаки, вместо обещанных мягких и темный и крупнозернистый песок на пляже. По последним двум пунктам туристы, только собирающиеся в отель, даже предлагают написать коллективное обращение к администрации.

А оптимистично настроенные путешественники отмечают, что недочетов в целом немного, и надеются, что месяца за 2 все приведут в норму.

Добавим, что цены на двухнедельный тур в Voyage Kundu для двоих с вылетом из Москвы в первых числах июня начинаются от 692 тыс. руб. За эти деньги предлагают те самые «стандарты» с видом на окрестности. За возможность любоваться морем из номера придется доплатить от 30 тыс. руб. Самый дешевый вариант без перелета обойдется в 647,5 тыс. руб.

Семейные номера для двух взрослых и двух детей 2–11 лет на те же даты стоят от 1 млн 127 тыс. руб. с перелетом и от 1 млн 35 тыс. без.