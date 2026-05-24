Появилась возможность сэкономить при путешествии на Пхукет

В системах онлайн-бронирования замечен бюджетный вариант перелета на Пхукет из Казани. Его предлагает авиакомпания AZUR air.

Билеты на чартерный рейс отправлением 30 мая обойдутся в 8 тыс. руб., включая багаж (здесь и далее указаны наличие и тарифы, актуальные по состоянию на 13:00 24 мая. – Ред.).

Кстати, оговорка «остался 1 билет по этой цене», смущать не должна. Как убедился корреспондент TourDom.ru, по указанной стоимости доступны для бронирования по крайней мере шесть мест.

Что касается возвращения с Пхукета в Казань, нужно учитывать нехитрые правила: пассажиры, прибывшие в Таиланд чартером, должны вылетать из страны или чартерным рейсом того же перевозчика, или регулярным любой авиакомпании.

Наиболее бюджетный вариант доступен на 13 июня: «Узбекскими авиалиниями» с менее чем трехчасовой пересадкой в Ташкенте – общее время в пути 13 часов, цена – 38,6 тыс. руб., включая багаж.

Таким образом, на таиландском курортном острове туристы проведут две недели, а перелет туда-обратно будет стоить 46,6 тыс. руб. Для сравнения, билеты «Аэрофлота» round trip на те же даты предлагаются за 100,3 тыс., включая перевозку чемодана, при этом рейсы также непрямые, стыковка в Шереметьево – 3 часа.

