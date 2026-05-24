На рейсах в Турцию появилось новое меню: что изменилось для пассажиров Pegasus

Турецкий лоукостер Pegasus изменил подход к организации питания на рейсах в Турцию. Теперь пассажирам больше не обязательно заранее заказывать еду — на борту появился расширенный ассортимент готовых блюд, которые можно приобрести непосредственно во время полёта. Среди новинок — сальса, измирские фрикадельки, паста в томатном соусе, пицца и рисовый плов с ячменной лапшой.

Одна из пассажирок, летевшая транзитом в Анталью, отметила, что была приятно удивлена возможностью выбрать еду без предварительного бронирования. По её словам, блюда хоть и не претендуют на звание кулинарных шедевров, но вполне съедобны, особенно спустя несколько часов полёта.

«Хорошо, что теперь всё стало проще и без лишней бюрократии», — поделилась она с изданием «Турпром».

Питание на борту не входит в стоимость билета и оплачивается отдельно. Стоимость блюд, например, пиццы, составляет около 8–10 евро, что в 2–3 раза выше, чем в обычных кафе на земле. Эксперты советуют для экономии делать предзаказ еды заранее.

