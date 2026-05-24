«Бывает стыдно». Россиянин объяснил, почему избегает земляков в поездках

Российский тревел-блогер Алексей Гуреев объяснил избегание земляков в поездках словами «бывает стыдно». Об этом он написал в личном блоге «Привередливый путешественник» на платформе «Дзен».

Он рассказал, что является достаточно общительным человеком, но сам в путешествиях старается избегать соотечественников. Это нежелание сформировалось за годы самостоятельных путешествий, объяснил тревел-блогер.

«Мне часто бывает стыдно за поведение отдельных путешествующих, за стереотипный образ "руссо туристо", за неуемное употребление алкоголя», — признался россиянин.

По его словам, именно из-за впечатлений от отдыха земляков он отказался от путешествий в составе тура. Например, в одну из поездок в Турцию он наблюдал в отеле противостояние «стенка на стенку» между российскими и немецкими туристами.

«Мы часто видим в русских туристах то, что не хотим признавать в себе. Чужое поведение воспринимается нами в другом свете», — заключил он.

Ранее россияне рассказали о самых постыдных привычках соотечественников за рубежом. Так, например, в 34 процентах случаев соотечественников смущают громкие разговоры и активные беседы на родном языке в общественных местах.