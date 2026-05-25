Туристы пожаловались на пропажу личных вещей в отеле Турции

Подписчик тг-канала «Крыша ТурДома», руководитель турагентства «Клеопатра» (Брянск) Альбина Сеничкина рассказала редакции TourDom.ru о неприятной ситуации во время ее поездки в Турцию.

Альбина с супругом и детьми сейчас отдыхают в отеле Ducale Lara 5* (Анталья). На днях туристы обнаружили пропажу набора декоративной косметики, который оставили на столике в номере.

«Выходили днем из комнаты, а когда вернулись, так необходимых мне аксессуаров для ухода уже не было», – говорит Альбина.

Туристы не стали обращаться в полицию, но сообщили об инциденте в службу guest relation.

«Там пообещали разобраться, но вот уже который день нам отвечают одно и тоже – “ведем расследование”», – пояснила Альбина.

Корреспондент TourDom.ru связался с менеджером отдела по работе с гостями. Сотрудник отеля подтвердил, что «инцидент на контроле», но пропажа не найдена. Так как видеонаблюдение в номерах не ведется, то установить факт кражи проблематично. Подозреваемых в хищении пока не выявлено.

По словам представителя guest relation, туристам предложили в качестве компенсации бесплатное посещение гостиничного ресторана a la cart. Менеджер порекомендовал всем постояльцам хранить ценные вещи в сейфах, которыми оборудованы номера.

