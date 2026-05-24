Во Вьетнаме жалуются на острый дефицит русскоговорящих гидов

Туристическая отрасль Вьетнама на фоне стремительного роста турпотока из России столкнулась с острым дефицитом русскоговорящих гидов. Представители бизнеса предупреждают, что нехватка специалистов уже создает сложности при организации экскурсий и может сказаться на качестве обслуживания туристов, пишет издание VietnamNet.

Особенно, эта проблема касается провинций. Например, в регионе Кханьхоа, где находятся популярные у наших туристов курорты Нячанг и Камрань,из 2,4 тыс экскурсоводов всего 83 владеют русским языком. Для сравнения, с англоязычными гостями работают 595 человек. По словам менеджера по персоналу одной из туристических компаний, из 40 ее сотрудников только 12 говорят по-русски. Туроператоры готовы платить таким специалистам до 1,1 тыс. долларов в месяц, что в 3 раза выше средней зарплаты по стране. Но даже на таких услових найти работников крайне сложно. Из-за высокой нагрузки многим из них приходится работать практически без выходных. Кадровый дефицит вынуждает туроператоров временно привлекать англоязычных гидов с международными сертификатами. В отрасли признают, что такая мера позволяет частично решить проблему, но не может полностью заменить экскурсионное сопровождение на русском языке.

Представители туристического бизнеса считают, что ситуацию необходимо решать системно. Одним из предложений стало открытие дополнительных программ и кафедр русского языка в университетах и колледжах. По мнению участников рынка, это поможет подготовить новых специалистов и удовлетворить растущий спрос со стороны туристической отрасли.

Власти уже заявили о намерении заняться решением проблемы. Профильным ведомствам поручено разработать меры поддержки и программы подготовки кадров для туристической сферы. В частности, департамент культуры, спорта и туризма планирует организовать дополнительное обучение иностранным языкам, включая русский, чтобы удовлетворить потребности бизнеса на фоне ожидаемого дальнейшего роста числа российских туристов.