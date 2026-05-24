Россиянам открыли чайную сказку: что ждет туристов в китайской деревне Луси

Китайские власти объявили об открытии в деревне Луси (провинция Аньхой) элитного туристического кластера, специализирующегося на чайном экотуризме. Одновременно продлен безвизовый режим для граждан России до конца 2027 года. Китайское издание подготовило гид по самостоятельному путешествию из Шанхая с актуальными ценами, передает «ФедералПресс».

Чайная деревня

«Китай – не только Шанхай и Пекин. Глубинные провинции сейчас развиваются стремительно. Власти вложили средства в инфраструктуру, но цены остались на уровне местного рынка. Чашка чая на плантации стоит дешевле капучино в московском ТЦ. Продление безвиза до 2027 года – мощный сигнал: Китай заинтересован в российском туристе. Тем, кто устал от толп в Паттайе и перегруженных пляжей Антальи, стоит обратить внимание на Луси», – отмети эксперт по рынку Юго-Восточной Азии Новиков.

Государственное информационное агентство «Синьхуа» сообщило о завершении масштабной модернизации чайной индустрии в деревне Луси. Традиционные плантации интегрировали с современной инфраструктурой: вместо дешевых гостевых домов открылись дизайнерские бутик-отели со стеклянными стенами и бамбуковыми элементами. Панорамные окна выходят на чайные террасы, а внутри сочетаются минимализм и традиционный декор.

Что ждет туристов

Главной особенностью курорта стали пешеходные экотропы на высоте полутора метров над кустами. Дорожки из переработанного дерева позволяют туристам гулять, не повреждая растения. Вдоль маршрутов установлены стенды с QR-кодами: при наведении смартфона открывается информация о сортах чая, технологии сбора и ферментации на русском языке. На живописных точках оборудованы панорамные чайные комнаты – стеклянные кубы с кондиционером, Wi-Fi и полным набором для заваривания. Аренда на час стоит около 350 рублей.

Неожиданным нововведением стали три кофейни с зерном из Юньнани и Эфиопии. Бариста, прошедшие обучение в Шанхае, подают латте-арт и холодный кофе, что привлекло молодую аудиторию, ранее обходившую чайные регионы стороной.

Как добраться

Главный редактор Турпрома Александр Гордиец посоветовал российским туристам осваивать самостоятельные маршруты. Он пояснил, что китайская железнодорожная система – лучшая по соотношению цены и качества. Из Шанхая до Аньхоя можно доехать за три часа на скоростном поезде за 3000 рублей.

Поезда ходят каждые полчаса, внутри чисто, есть розетки, Wi-Fi и питание. Билеты приобретаются через Trip.com на английском языке, что доступно даже новичку.

Сколько стоит

Для путешествия из Шанхая в провинцию Аньхой эксперты рекомендуют следующий маршрут. Первый шаг: прибытие в аэропорт Пудун, откуда на метро за 40 минут можно добраться до вокзала Хунцяо.

Второй шаг: покупка билета на скоростной поезд категории G до станции Хэфэй или Сюаньчэн. Время в пути до Сюаньчэна – 2 часа 50 минут. Билет второго класса стоит 1200–1600 рублей, первого класса (кожаные кресла, питание) – 2500–3000 рублей.

Третий шаг: с вокзала Сюаньчэн до деревни Луси – 40 минут на такси через приложение Didi (750–1000 рублей).

Четвертый шаг: размещение в бутик-отелях, которые бронируются через Ctrip или Booking. Номер на двоих стоит от 3500 до 5500 рублей за ночь с завтраком (рисовая каша, овощи, яйцо, чай).