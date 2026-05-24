Зачем туристы платят миллионы долларов за встречу с акулой в Египте

В Египте разгорелся скандал после разошедшегося вирусного видео, на котором рыбаки выловили акулу-мако. Представители дайвинг-туризма оценили потерю этого представителя подводной фауны в несколько миллионов в твердой валюте.

© tourdom.ru

Увидеть хищника в естественной среде обитания – одно из самых желаемых событий для приезжающих на дайвинг в Красное море, заявляют они. Туристы готовы хорошо платить за это: в соцсетях предложения на дневной дайв-тур с шансом встретиться с акулой в несколько раз дороже обычных погружений – до 100–200 долларов. Недельная сафари-поездка стоит в диапазоне 1–3 тыс. долларов с человека. По словам одного из местных экспертов, за счет экскурсий и shark safari одна акула может принести туристический доход до 2,3 млн долларов в год и на этом надо зарабатывать. Такие цифры были получены при исследовании, проведенном в районе рифовых островов Brothers к югу от Хургады.

Дайверы не паникуют при появлении акул, а вот отдыхающие в отелях очень боятся, и вполне обоснованно. Хотя за последние годы были лишь единичные случаи нападения на отдыхающих на курортах Хургады, Шарм-эль-Шейха и других районов, каждое из них стало настоящей трагедией. Однако, ученые считают проблемой не появление акул у пляжей, а отсутствие четкого понимания, как с ними справляться при приближении их к берегу.

В египетской прессе сожалеют, что начатая 3 года назад программа по отслеживанию поведения акул так и не заработала. Чипирование и постоянное наблюдение за подводными обитателями было призвано снизить риск нападения на людей за счет своевременного предупреждения об опасности. Из приобретенных тогда 50 спутниковых датчиков лишь три были установлены на телах выловленных хищников. Остальные так и остались невостребованными, хотя каждый прибор обошелся примерно в 10 тыс. долларов.

Ранее в комментариях в телеграм-канале «Крыша ТурДома» подписчики прислали видео встреч под водой с акулами в Египте, на Мальдивах и Бали.