Российских туристов в аэропорту Антальи заставляют пройти платный медосмотр

Российские туристы снова жалуются на сомнительные требования в турецких аэропортах: если у ребенка на теле заметны следы от комариных укусов, их могут принять за инфекционную сыпь и потребовать справку от врача. За такой документ приходится платить не менее 120 евро.

Одна из туристок рассказала телеграм-каналу Mash, что 15 мая вылетала с курорта вместе с годовалым сыном. На регистрации сотрудники обратили внимание на укусы комаров и заявили, что ему надо пройти дополнительный осмотр в медпункте авиагавани. При этом незадолго до вылета малыша уже обследовали по страховке в турецкой клинике: сделали УЗИ, взяли анализы крови и не выявили никаких проблем. Однако справки из больницы персонал не убедили.

Семью направили в местный медпункт, где врач, по словам туристки, лишь бегло осмотрел мальчика и выдал разрешение. Стоимость такой услуги составила 120 евро. Оплатить картой UnionPay не получилось, поэтому пришлось искать банкомат и снимать наличные по невыгодному курсу.

По словам собеседницы, в медпункте находилась еще одна женщина с ребенком. Ее там довели до слез из-за того, что у нее не оказалось денег на справкуПодобные случаи происходят не впервые. В прошлом году, как писал «ТурДом», о такой же истории рассказали родители 8-месячной девочки, вылетавшие из Антальи в Санкт-Петербург. Тогда сотрудница Turkish Airlines также потребовала медицинское заключение из аэропортового медпункта из-за комариных укусов. Без справки семью отказывались регистрировать на рейс, а стоимость осмотра составляла те же 120 евро.