Как российские туристы предпочитают расплачиваться в Таиланде

Российские туристы в Таиланде по-прежнему делают ставку на наличные. Это следует из опроса, проведенного в телеграм-канале «Крыша ТурДома», в котором приняли участие более 1200 человек.

Согласно результатам голосования, кешу отдает предпочтение 61% респондентов. Еще 20% чаще используют банковские карты UnionPay, Visa или MasterCard. QR-кодами через банковские приложения пользуются лишь 2% опрошенных, а мобильными бесконтактными платежами – всего 1%.

Оставшиеся участники выбрали вариант «свой ответ» или просто захотели посмотреть результаты. Многие из них пояснили в комментариях, что комбинируют разные способы оплаты в зависимости от ситуации.

Туристы отмечают: несмотря на развитие безналичных сервисов в Таиланде, кеш остается самым надежным вариантом. Особенно это касается рынков, небольших кафе, уличной торговли и локальных сервисов. Участники опроса признаются, что предпочитают заранее обменять деньги на баты и не зависеть от работы приложений, терминалов и международных платежных систем.

«Только наличка за границей. Максимум – это снять деньги с карты в банкомате», – комментирует один из участников обсуждения.

Другие уточняют, что картами удобно платить в супермаркетах и торговых центрах, но далеко не везде терминалы работают стабильно.

Некоторые туристы рассказали и о проблемах с оплатой российскими картами UnionPay. По словам подписчицы «Крыши ТурДома», в одном из отелей на Пхукете пластик Россельхозбанка не прошел при оплате проживания, хотя позднее с его помощью удалось рассчитаться в ресторане.

«В баре на пляже на следующий день карта снова не сработала», – отметила она.

В комментариях также советуют брать с собой как минимум две карты и не хранить на счете крупные суммы из-за риска мошенничества и возможных списаний.

Поводом для обсуждения стала недавняя история в Паттайе, где у двух российских туристок возникли проблемы после оплаты покупки по QR-коду. Женщины приобрели ювелирные украшения, получили подтверждение об успешном переводе в банковском приложении и ушли из магазина. Однако позже продавец заявил, что деньги на счет не поступили, и обратился в полицию. По сообщениям местных СМИ, россиянкам теперь может грозить запрет на выезд из страны до выяснения обстоятельств.

История вызвала широкий резонанс среди туристов и, вероятно, дополнительно укрепила осторожное отношение россиян к цифровым способам оплаты за рубежом.