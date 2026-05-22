Слетать в Египет предлагается за 16 тысяч рублей

В системах онлайн-бронирования замечены выгодные по цене варианты перелета в Шарм-эль-Шейх из Екатеринбурга.

© tourdom.ru

Предложения – для легких на подъем туристов. Отправляться на египетский курорт дешевле всего чартерным рейсом Red Sea Airlines завтра вечером, 23 мая, а возвращаться – авиакомпанией AlMasria 27-го числа: билет round trip обойдется в 16,8 тыс. руб., включая багаж (здесь и далее указаны наличие и тарифы, актуальные по состоянию на 14:00 22 мая. – Ред.).

Единственная альтернатива прямого маршрута в те же даты – чартером Red Sea как на пути в Шарм-эль-Шейх, так и обратно – вчетверо дороже: 65,6 тыс. руб.

Как видим, на отдыхе туристы проведут всего 4 ночи. Тем, кого интересует поездка на неделю, придется заплатить побольше: за ту же комбинацию рейсов Red Sea и AlMasria c 23 по 30 мая – 25,1 тыс. руб.

Впрочем, это почти вдвое дешевле прямого перелета «Аэрофлотом» туда-обратно в те же даты – он стоит 46,1 тыс. руб., включая перевозку чемодана.

По сниженным ценам на чартерных рейсах продаются места, которые не успели реализовать в составе турпакетов. Как правило, это небольшое количество билетов.