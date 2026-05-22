Как отношения Москвы и Еревана отзываются на российских туристах в Армении

Туристы, запланировавшие поездки в Армению, переживают, что на их визит в страну может повлиять серьезный кризис в отношениях между Москвой и Ереваном. В последнее время в новостной повестке то и дело появляются высказывания и оценки относительно действий со стороны руководства соседнего государства. Сегодня, например, в Госдуме назвали политику этой страны «недружественной». А поставки ряда товаров оттуда в Россию прекращены по решению Россельхознадзора. Редакция TourDom.ru выяснила, влияет ли как-то повестка на отдыхающих из РФ.

Представители турбизнеса Еревана поспешили успокоить гостей:

«Настолько много русских туристов в Армении, делегаций, корпоративных групп, обыкновенных индивидуальных туристов, что даже не хочется говорить и думать о подобных вопросах. Как и всегда, очень дружелюбно относятся к российским туристам здесь в Армении, и никаких сложностей и препятствий у гостей не возникает», – рассказала в беседе с TourDom.ru директор Just Travel Наира Товмасян.

Интерес россиян к стране остается стабильным:

«По турпотоку есть даже увеличение. У нас каждый день по 100, 120, 150 человек. Это сборные группы на групповые туры. Столько людей приезжает в Армению и с прекрасными отзывами возвращается!»

Напомним, Россия остается здесь лидером по турпотоку. По данным местного комитета по туризму, за 2025 год страну посетило около 921,7 тыс. наших туристов. А всего Армения приняла около 2,26 млн иностранцев.

В нынешнем году, по предварительным сводкам, турпоток из РФ продолжил расти. За первые 4 месяца здесь побывали 245 тыс. человек. Это примерно на 60 тыс. больше, чем за тот же период 2025-го. А премьер-министр Никол Пашинян в мае говорил о почти 40-процентном росте турпотока в апреле. Если нынешняя динамика сохранится, то по итогам 2026 года поток из России может снова приблизиться к миллиону человек или даже немного превысить его. Пока рекордным остается 2023-й с 1,2 млн.

По открытым данным на весну 2026 года, между Россией и Арменией выполняется примерно около 190–210 прямых рейсов в неделю. Только по маршруту Москва – Ереван – около сотни.