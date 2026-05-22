Туристам упростили вызов экстренных служб в Турции

Министерство внутренних дел Турции представило новое мобильное приложение HAYAT 112 Acil, которое позволит пользователям, в том числе туристам, оперативно обращаться в экстренные службы через смартфон. Сервис поможет упростить передачу информации спасателям, медикам и правоохранительным органам, сообщает телеграм-канал Russian Türkiye.

Функционал позволяет отправлять с места происшествия фотографии и видеоролики продолжительностью до 10 секунд и автоматически передавать оператору точные геоданные.

Отдельное внимание разработчики уделили стихийным бедствиям. В приложении есть кнопка «Я в безопасности». Если на нее нажать, гаджет автоматически уведомит родственников и близких о том, что человеку ничего не угрожает. Кроме того, туда загружена карта ближайших пунктов эвакуации, больниц, аптек и медицинских центров. Еще одна особенность сервиса – интеграция с «умными часами»: экстренный сигнал можно отправить даже без использования смартфона.

Кроме того, HAYAT 112 Acil интегрировано с системой KADES, предназначенной для оперативной помощи женщинам, подвергающимся насилию или угрозам.

В МВД Турции заявили, что приложение будет работать через государственную платформу e-Devlet. Ведомство гарантировало конфиденциальность персональных данных, но предупредило, что за заведомо ложные вызовы предусмотрены штрафные санкции.