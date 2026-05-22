Слоновий парк в Индии временно закрыли для посещения

Департамент лесного хозяйства индийского штата Карнатака временно закрыл для посетителей слоновий парк Сакребайлу недалеко от города Шивамогга. Ограничения вступили в силу 21 мая после гибели туристки, сообщает издание Deccan Herald.

Руководство ведомства заявило, что центр не будет работать в течение примерно двух недель, пока там не пересмотрят меры безопасности. Посетителям запретят кормить животных, делать фотографии с близкого расстояния и подходить к ним без сопровождения сотрудников. Такие меры ведут во всех аналогичных учреждениях штата.Трагедия в Сакребайлу произошла во время купания слонов в реке, когда между двумя взрослыми самцами внезапно произошла драка. Один из них, пытаясь уйти от атаки соперника, потерял равновесие и упал на оказавшихся поблизости туристов. Женщина получила тяжелые травмы головы и скончалась по дороге в больницу. Ее супруг и пятилетняя дочь отделались легкими повреждениями.

Парк считается одним из крупнейших центров содержания и подготовки слонов в южной Индии. Туристов туда привлекает возможность наблюдать за ежедневным уходом за животными и работой махутов – профессиональных погонщиков. Этот объект традиционно входит в программу туров в район Западных Гат – горной системы, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.