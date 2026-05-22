Как в Египте защищают туристов от акул

Появления акул на мелководье стали все чащи фиксировать на популярных египетских курортах: Хургада, Шарм-эш-Шейх и Эль-Кусейр. Какие меры защиты от опасных хищников используют отели, рассказал генеральный директор туристической компании «АРТ-ТУР», дайв-мастер Дмитрий Арутюнов.

— Некоторые отели ставят в море сетки, которые не позволяют акулам приближаться, но это противоречит многим египетским законам по охране окружающей среды, потому что, чтобы поставить такую сетку, надо прорубить кораллы, которые подходят близко к берегу, — отметил специалист.

Помимо этого, некоторые создают своеобразные заводи. В них туристы могут спокойно купаться, передает 360.ru.

По словам Арутюнова, чаще всего хищники нападают на серферов, так как они заплывают слишком далеко, ложатся на доску и гребут руками, при виде снизу напоминая черепаху.

