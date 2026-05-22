В Таиланде начали проверять туристов из стран, где произошли вспышки Эболы

Власти Таиланда ввели режим медицинского мониторинга для всех пассажиров, прибывающих из Демократической Республики Конго (ДРК) и Уганды, где зафиксированы вспышки лихорадки Эбола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Thai PBS.

Как заявил генеральный директор Департамента по контролю и профилактике заболеваний Монтиен Кханасават, авиакомпании обязаны обеспечивать внесение данных пассажиров из ДРК и Уганды в систему цифровой карты прибытия Thailand Digital Arrival Card (TDAC), а также их регистрацию в национальной системе медицинского наблюдения. Кроме того, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), перевозчики должны проводить предварительную оценку состояния здоровья пассажиров еще в аэропортах вылета.

По прибытии в Таиланд пассажиров будут проверять на выходе из зоны прилета или непосредственно у трапа самолета в случае прямых рейсов. До прохождения иммиграционного контроля путешественники обязаны пройти температурный скрининг, предоставить сведения о месте пребывания и контактные данные. Медицинские службы смогут наблюдать за состоянием здоровья прибывших из указанных стран в течение 21 дня. Одновременно Министерство здравоохранения Таиланда рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в ДРК и Уганду без крайней необходимости.

Наиболее строгие меры в связи с распространением Эболы введены в США. Американские власти ограничили въезд для иностранных граждан, посещавших за последний 21 день ДРК, Уганду и Южный Судан. Такие пассажиры обязаны прибывать через специально определенные аэропорты, где организован обязательный медицинский контроль.

В странах Европейского союза от введения масштабных ограничений пока отказались. В аэропортах не проводится массовый скрининг пассажиров, основной акцент сделан на готовности медицинских служб и выборочных проверках при наличии подозрений на заболевание.

17 мая ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи со вспышками Эболы в ДРК и Уганде. По данным организации, в ходе текущей вспышки в ДРК вирус мог стать причиной смерти 138 человек, а число зарегистрированных случаев заражения приблизилось к 600.