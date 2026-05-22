Средняя стоимость ночи в отелях Абхазии в этом сезоне составит 8,5 тыс. рублей

В предстоящем туристическом сезоне проживание в Абхазии для туристов обойдется примерно в 8,5 тысячи рублей за ночь. Об этом рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Средняя стоимость ночи в предстоящем туристическом сезоне составляет 8500 рублей за номер. Это такая средняя цена по всей Абхазии", - передает его слова ТАСС.

Среднюю продолжительность в этом году Уманский назвал "достаточно хорошей" - 7,5-8 дней.

В отелях с 4-5 звездами цены за ночь начинаются от 15 тысяч рублей. За три звезды придется отдать примерно 8 тысяч рублей, за две звезды и ниже - порядка 5-6 тысяч рублей.

Глава РСТ добавил, что Абхазия традиционно является тем направлением, ценообразование в котором "сдержаннее" курортов России. Разница может достигать 20-30%.

В начале сезона в отрасли фиксировался спад по турам в Абхазию, так как туристы не могли путешествовать с детьми только по свидетельствам о рождении, сказал Уманский. Однако потом, когда временно возобновился пропуск детей - граждан России в возрасте до 14 лет через границу с Абхазией и Южной Осетией по свидетельствам о рождении с отметкой о принадлежности к российскому гражданству, количество туристов стало расти. На сегодняшний день отставание сократилось до 6%.