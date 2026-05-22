Минэкономразвития: турпоток между Китаем и Россией в 2026 году вырастет на 50%

В 2026-м взаимный туристический поток между Россией и Китаем может увеличиться примерно на 50% по сравнению с показателями прошлого года. Такой прогноз озвучил представитель Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

По его словам, текущая динамика, зафиксированная в первом квартале, внушает оптимизм. За этот период общий рост туробмена с КНР составил около 50%: число поездок российских граждан увеличилось на 60%, въезд китайских туристов вырос примерно на четверть.

Никита Кондратьев подчеркнул, что дальнейшая динамика во многом будет определяться сезонными факторами. Россияне чаще отправляются в Китай весной и осенью, а летом наблюдается некоторое снижение спроса. В то же время китайские туристы, напротив, активнее путешествуют в летние месяцы. В связи с этим показатель роста въездного потока на уровне 25% отражает прежде всего зимне-весенний период, тогда как с мая по август ожидается более заметное увеличение.

Дополнительным стимулом для роста туробмена стало решение Китая продлить безвизовый режим для граждан России до конца 2027 года.