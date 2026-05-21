В РСТ назвали среднюю стоимость ночи в отелях Абхазии в этом сезоне

Средняя стоимость ночи проживания в Абхазии для туристов в этом сезоне составляет около 8,5 тыс. рублей. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский на пресс-конференции в ТАСС.

"Средняя стоимость ночи в предстоящем туристическом сезоне составляет 8 500 рублей за номер. Это такая средняя цена по всей Абхазии. И продолжительность средняя тоже достаточно хорошая, составляет в среднем порядка 7,5-8 дней", - сказал он.

Цены за ночь в отелях 4-5 звезд начинаются от 15 тыс. рублей, номер в отеле 3 звезды обойдется около 8 тыс. рублей, в отелях две звезды и ниже - около 5-6 тыс. рублей.

"Абхазия традиционно направление с более сдержанным ценообразованием по сравнению с российскими курортами. <…> Цены в Абхазии традиционно ниже цен в соседних российских курортах примерно на 20-30%. Это существенное отличие", - добавил Уманский.

Он также отметил, что в начале сезона в отрасли наблюдался спад по турам в Абхазию из-за невозможности путешествия детей по свидетельствам о рождении. Однако с момента постановления президента РФ о временном возобновлении пропуска через границу с Абхазией и Южной Осетией детей - граждан РФ в возрасте до 14 лет по свидетельствам о рождении с отметкой о принадлежности к российскому гражданству спрос и количество туристов начали расти. На данный момент отставание сократилось до 6%.