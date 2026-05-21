Эксперт рассказал, где можно отдохнуть дешевле всего

Свердловских туроператоров ждет провальный сезон: весной спрос на зарубежные поездки упал на 20–25 %, летом аналогичное сокращение затронет и российские направления. Об этом заявил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«Есть сдержанный оптимизм в части летнего сезона, но результаты зимних и весенних месяцев заставляют задуматься. Мы приходим к выводу, что нужна корректировка полетных программ – как международных, так и внутрироссийских», – сказал Мальцев.

Основной удар по туризму нанесли боевые действия на Ближнем Востоке: отменены рейсы в ОАЭ, Катар и Оман. При этом не произошло резкого повышения интереса к Юго-Восточной Азии, на который рассчитывали операторы.

«Снижение по международному туризму составило примерно 20–25 %, по ряду направлений мы зафиксировали и снижение среднего чека», – сказал Мальцев.

Лидерство по числу отдыхающих свердловчан, вероятно, сохранит Турция, а вот спрос на туры в Египет и Таиланд падает. Растет интерес к Вьетнаму, а главным прорывом по итогам весеннего сезона стал Узбекистан. В частности, авиакомпаниям пришлось расширить полетные программы в Ургенч, Самарканд и Ташкент. Столица Узбекистана – наряду с Пекином, Алматы и Бишкеком – готова заменить ОАЭ и в качестве авиахаба: там можно делать пересадку на рейсы в Индию, на Шри-Ланку и в Малайзию.

«Сам вернулся неделю назад из Узбекистана и видел, какая там качественная инфраструктура, как она изменилась буквально за несколько лет», – заявил эксперт.

Что касается внутрироссийских направлений, то Краснодарский край может утратить первенство по числу туристов из Свердловской области. Мальцев напомнил, что уральцы много лет высказывали претензии к соотношению цены и качества на местных курортах. В результате все больше отдыхающих выбирают Кавминводы, Крым и Кабардино-Балкарию. Летом увеличится и число рейсов в Махачкалу.

Мальцев призвал обратить внимание и на нетрадиционные направления с дешевыми билетами: Оренбург, Омск, Киров. В этих городах есть интересные туристические программы на несколько дней, сказал эксперт.

В целом же летний сезон явно будет хуже предыдущего. Снизилась и глубина продаж: из-за нестабильной ситуации свердловчане все чаще приобретают заграничные туры всего лишь за две недели до вылета или даже позже.