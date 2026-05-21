Появились недорогие туры в Турцию

В системах онлайн-бронирования замечены спецпредложения туров на анталийское побережье Турции с отправлением из Краснодара послезавтра, 23 мая.

Наиболее доступный по стоимости вариант – турпакеты на семь ночей в Belkon Hotel 4* (курорт Белек, 1,8 км от моря): 34,9 тыс. руб., то есть 17,45 тыс. с человека при двухместном размещении, отдых по системе «все включено» (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 19:00 21 мая. – Ред.).

За 35,9 тыс. на двоих можно отправиться в Belpoint Beach 4* или в Tal Beach Hotel 3*, а за 39,8 тыс. – в Rios Beach 4*, все три гостиницы расположены в Кемере.

Конечно, дешевле всего предлагаются турпакеты не в самые востребованные отели. Очевидно, таким образом туроператоры реализуют в составе туров остатки мест на чартерных рейсах незадолго до даты вылета.

Стоимость недельного отдыха по системе ultra all Inclusive в отелях 5* начинается от 62 тыс. руб. на двоих: поездка с 23 мая в Senza Garden Holiday Club 5* (Аланья). Тур в востребованный Loceanica Beach Resort Hotel 5* (Кемер) обойдется в 87,4 тыс. Бюджета до 100 тыс. также достаточно, чтобы провести семь ночей в Xoria Deluxe Hotel 5* (Аланья, 50 м от моря) – 93,5 тыс руб. или в A Good Life Utopia Family Resort 5* на том же курорте – 94,2 тыс.

Между тем цены турпакетов в наиболее популярные премиальные комплексы 5* зашкаливают за 400 тыс. руб. на двоих. Причина в том, что на дату вылета 23 мая в них уже невозможно забронировать небольшие по площади номера. Например, за тур в Lusso Sorgun 5* (Сиде) нужно заплатить от 403,3 тыс. руб. (размещение в lagoon suite с одной спальней), за отдых в Rixos Premium Tekirova The Land Of Legends 5* – 486,7 тыс. руб., в наличии здесь только deluxe family suite с двумя спальнями. О покупке туров в самые востребованные отели высокого уровня туристам лучше заботиться заблаговременно, не рассчитывая на горящие предложения.

