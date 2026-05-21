Таиланд и Бали уличили в желании заработать на российских релокантах

Ужесточение визовых правил Таиландом затронет российских и не только релокантов, мера направлена на пополнение местного бюджета, заявил НСН президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов.

© ТАСС

Таиланд и индонезийский остров Бали ужесточили правила для иностранцев, включая россиян, которые подолгу живут по туристическим визам. На Бали полиция проводит рейды по так называемым «русским и украинским деревням», проверяя жилые комплексы на предмет нелегальной работы: за удалённую занятость без специальной визы теперь грозит арест, депортация и штраф до 31 тысячи долларов. Таиланд, в свою очередь, сократил безвизовый срок пребывания с 60 до 30 дней и ограничил практику выездов для обнуления срока. На границах стали чаще требовать показать наличные деньги, обратный билет и страховку.

«Не думаю, что это борьба именно с туристами из России началась. Таиланд не то чтобы ужесточил [правила пребывания в стране], там просто хотят заработать денег. Да, они сократили безвизовый срок нахождения в стране до 30 дней с 90, но за деньги его можно на месте продлить. Стоит это примерно 4 тысячи рублей. Это касается всех туристов, не только российских. На Бали россияне тоже живут, но и тратят там много денег, остров-то не дешевый», - рассказал Голов.

Сколько именно россиян живут и нелегально работают в этих странах, которых затронут новые ограничения, неизвестно.

«Это самостоятельные путешественники, которые сами себе организовывают отдых, и у нас статистики по ним практически нет. Мы узнаем про них только из новостей. С туристами, которые приобретают туры через турагентство, вообще проблем нет. Они прилетели, отдохнули и улетели. А те, кто пытается там прятаться от кого-то, работать или жить, - это уже их проблемы. Все эти действия направлены в первую очередь против них», - пояснил глава Союза турагентств.

Нарушение местного законодательства россиянами и депортации, полагает Голов, никак не отразится на организованном туризме в Таиланде и на Бали.

«А каким образом это ударит по организованному туризму? Люди как ездили, так и будут ездить через туроператоров, покупая пакетные туры», - полагает собеседник НСН.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил НСН, что российские туристы постоянно адаптируются к ограничениям воздушного сообщения, в условиях сокращения прямых рейсов многие путешественники переориентировались на Турцию, Египет, Китай, Вьетнам и Таиланд.