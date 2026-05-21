Как падение курса доллара повлияет на стоимость зарубежных туров

Курс доллара к рублю опустился до отметки в 71 рубль. Стоит ли ожидать в связи с этим снижения цен на путевки на зарубежные курорты? На первый взгляд, укрепление рубля и снижение курса доллара должны сделать отдых за границей доступнее. Но на практике ситуация оказывается не столь однозначной. Об этом «Вечерней Москве» рассказала эксперт по туризму Татьяна Галеева.

По ее словам, снижение курса доллара существенно не повлияло на стоимость туров.

Курсы валют на этой неделе существенно снизились. Однако какого-то массового снижения стоимости туров на лето не наблюдается. На мой взгляд, туроператоры, а именно они устанавливают цены на туры, а не агенты, держат цены в рублях и корректируют их. Бывают точечные снижения, но они редки, — отметила Галеева.

Подешевели путевки в Таиланд. Но цена снижается больше из-за того, что там стартовал несезон, начались дожди и опасные волны, пояснила эксперт.

Турция действительно немного подешевела из-за укрепления рубля, в пределах 5–10 процентов. Дополнительным фактором также здесь послужил низкий спрос со стороны европейского рынка, — подчеркнула Галеева.

По ее мнению, в текущей ситуации повезло тем, кто бронировал себе летний отдых с ноября 2025 года по март 2026 года:

Эти туристы зафиксировали лучшую цену в валюте по акции раннего бронирования и доплачивать будут по низкому курсу. У многих получилось приобрести путевки выгодно или без потерь из-за курсовой разницы.

Также специалист объяснила, в каком случае придется доплачивать за туры, если курс доллара пойдет вверх.

Если сейчас приобрести тур на осень и не оплатить его полностью, то оставшаяся часть доплаты может вырасти, если курс взлетит, так как цена фиксируется в долларах или евро. Если же произвести оплату полностью, то никаких доплат не нужно будет вносить, — сообщила Галеева.

