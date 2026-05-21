Как недорого слетать в Таиланд и на Бали

Выгодные цены на транзитные перелеты из Москвы в страны Юго-Восточной Азии предлагают сейчас арабские и китайские авиакомпании, обратили внимание подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Один из них отметил, что дешевле всего выходит перелет в ЮВА на самолетах Etihad с пересадкой в Абу-Даби. Редакция сравнила разные варианты путешествий в Таиланд, Индонезию и на Мальдивы – со стыковками в Китае и в странах Ближнего Востока.

Слетать из Москвы в Бангкок и обратно в ближайшие даты можно за 44 тыс. руб. Такой тариф предлагает China Eastern, например на рейсы с 26 мая по 10 июня. В стоимость уже включен багаж, а общее время в пути с пересадкой в Шанхае составляет около 16 часов – вполне комфортно для стыковочного маршрута.

Немного дороже обойдется перелет арабской авиакомпанией Etihad Airways. Если отправиться из Москвы в Бангкок 30 мая и вернуться 13 июня, билеты стоят 52 тыс. руб., а с багажом – 55 тыс. Время в пути туда составит 21 час, обратно – 14. Пересадка в Абу-Даби займет 7 часов по дороге в Таиланд и около 2 на обратном пути.

Для сравнения: билеты на прямые рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Бангкок в мае-июне стоят от 69 тыс. руб. (например, с 30 мая по 14 июня), а тариф с багажом обойдется примерно в 80 тыс.

Недорогой способ добраться до Бали – рейсы китайской Sichuan Airlines. Путь из Шереметьево в Денпасар займет около 19 часов, включая 4,5 часа на пересадку в Чэнду. Обратная дорога продлится чуть больше суток, из которых 11 часов придется провести в ожидании стыковки. Билеты с багажом можно купить за 52 тыс. руб.

За 73 тыс. можно заказать места на рейсах авиакомпании Qatar Airways, багаж уже включен в стоимость. При этом дорога окажется более комфортной: пассажиры проведут в воздухе на пути из Шереметьево 18 часов, из Денпасара – 20. Emirates выполняет рейсы из Домодедово в Денпасар и обратно за 82 тыс. руб. Общее время в пути составит 18–19 часов, из которых 2–3 уйдут на пересадку в Дубае.

Перелет на прямых рейсах нацперевозчика обойдется в 92 тыс. руб., а если взять чемодан – придется заплатить уже 107 тыс. руб.

На Мальдивы минимальную цену – 60 тыс. руб. – выставила арабская авиакомпания Etihad Airways. Такой тариф, например, на даты с 5 по 20 июня. Маршрут выглядит достаточно удобным: дорога туда займет около 15 часов, обратно – 11.

Emirates предлагает перелет из Москвы в Мале и обратно примерно за 70 тыс. руб., а билеты «Аэрофлота» стоят от 83 тыс. При этом у арабских авиакомпаний багаж уже включен в тариф, тогда как у нацперевозчика за него придется доплатить еще около 14 тыс. Зато прямой рейс заметно экономит время: перелет из Шереметьево в Мале занимает около 10 часов, обратно – примерно 8,5.

Таким образом, по двум направлениям из трех рассмотренных – в Бангкок и на Бали – дешевле всего лететь из Москвы китайскими авиакомпаниями, по крайней мере в начале июня. По третьему же маршруту, на Мальдивы, – минимальную цену предлагает арабский перевозчик Etihad Airways.