Emirates убавит число кресел в экономе в Airbus A380

Авиакомпания Emirates приступила к переоборудованию салонов Airbus A380 из двухклассной компоновки в трехклассную. Эту процедуру прошел первый из 15 двухпалубных самолетов. Об этом перевозчик сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

Вместо 102 кресел эконом на верхнем ярусе установлено 56 премиум-эконом. В результате общее число мест сократилось с 615 до 569: 76 бизнес, 56 премиум-эконом и 437 эконом. Модернизация всего запланированного флота обойдется в 5 млрд долларов.

По словам председателя правления Ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрия Горина, программа переоборудования салонов экономически обоснована и целесообразна. Из-за геополитического кризиса на Ближнем Востоке рейсы в ОАЭ сейчас недозагружены, но и когда ситуация нормализуется, места премиум-эконом должны быть востребованы у пассажиров, которые не могут позволить себе бизнес-класс, но готовы заплатить чуть больше за повышенный уровень комфорта.

При этом эксперты в области авиации сомневаются, что сокращение числа мест эконом приведет к удорожанию билетов в этом классе перелетов: цены формируются соотношением спроса и предложения, к тому же конкуренция перевозчиков на эмиратском направлении очень высока.

По данным ресурса planespotters.net, на сегодня в парке Emirates 116 лайнеров A380, из них 94 задействовано на маршрутах. Есть борта четырех модификаций, большинство – с салоном не на 615, а на 489 кресел в трехклассной компоновке (первый, бизнес и эконом).

