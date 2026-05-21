Туристам предлагается слетать в Анталью за 9 тысяч рублей

Заметили в системах онлайн-бронирования недорогие варианты перелета в Анталью из Сочи.

Отправиться на турецкий курорт чартерным рейсом Southwind 24 мая, обратно – через неделю, 31-го предлагается за 9,2 тыс. руб., включая багаж (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 13:00 21 мая. – Ред.).

Подороже, но также вполне бюджетно можно слетать в Анталью с 26 мая по 2 июня: 14,9 тыс. руб.

Для сравнения, цены билетов на альтернативные прямые рейсы по по этому маршруту на майские и июньские даты начинаются от 20 тыс. руб. За такую сумму плюс 5 тыс. за перевозку чемодана готова доставить из Сочи в Анталью и обратно авиакомпания IrAero. У Air Anka тариф от 41 тыс. руб., включая багаж.

Туристам надо иметь ввиду, что по сниженной стоимости на чартерных перелетах распродается ограниченное количество мест, которые не успели реализовать в составе турпакетов.

