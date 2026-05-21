«Уральские авиалинии» увеличили частоту рейсов из Екатеринбурга в Китай

Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличила частоту рейсов между Екатеринбургом и Китаем на фоне высокого спроса на поездки в страну. Расширенная программа полетов будет действовать с 6 июня по 25 октября.

Как сообщили в авиакомпании, количество рейсов по маршруту Екатеринбург – Пекин увеличено до восьми в неделю. По понедельникам и четвергам перевозчик будет выполнять по два рейса в день, по средам – один, а по субботам – до трех в день.

Обратные из Пекина в Екатеринбург запланированы ежедневно, при этом по воскресеньям предусмотрено два вылета.

Помимо столицы Китая, авиакомпания продолжает выполнять прямые рейсы между Екатеринбургом и Харбином. Полеты по этому направлению осуществляются дважды в неделю.

Расширение полетной программы происходит на фоне роста интереса россиян к поездкам в Китай. Ранее власти Китая продлили безвизовый режим для граждан России до 31 декабря 2027 года. Россияне могут находиться в стране без визы до 30 дней, имея при себе заграничный паспорт и миграционную карту.