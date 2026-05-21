Крепкий рубль оживил туризм

В туристических компаниях Москвы на этой неделе заметили резкий рост продаж туров за границу.

© tourdom.ru

«В топе Турция (рост 46%), Египет (рост 69%), Вьетнам (рост 50%)», – рассказал «ТурДому» основатель и гендиректор «Онлайнтурс» Константин Победкин.

Аномальный всплеск, по его словам, произошел в среду, 20 мая, и в среднем составляет плюс 50% по отношению к показателям понедельника.

Сархан Бахаров, руководитель развития агентской сети независимых партнеров в туроператорской компании Travelata подтвердил, что продажи растут – тенденция началась еще на прошлой неделе и продолжается на этой. Май компания рассчитывает закрыть с приростом в 50% к апрелю.

Всплеск продаж действительно необычен для второй половины мая. Обычно это провальный период, так как после майских праздников в туризме наступает затишье. Однако в этот раз у роста есть объективные причины.

Прежде всего, это снижения курса рубля относительно доллара и евро. В среду за доллар давали менее 70 руб., а Банк России впервые за три года установил официальный курс менее 71 руб., что, конечно же, делает зарубежные туры более привлекательными. На выгодный курс вчера обратили внимание крупные телеграм-каналы миллионники, что также могло подстегнуть продажи.

Улететь, к примеру, из Москвы на Пхукет сейчас можно за 80 тыс руб. вдвоем, включая перелет и проживание в отеле 3 звезды. Туры в Турцию можно найти даже дешевле. Однако, если говорить о востребованных отелях (сети Rixos, Papillon Belvil и другие), то бюджет недельного отдыха в Анталье должен быть не менее 250 тыс. на двоих. Кроме того, как замечают читатели телеграм-канала «Крыша ТурДома», в ряде случаев цены даже растут, так как тарифы раннего бронирования закончились и остающиеся в популярных отелях комнаты продаются по более высоким расценкам в валюте.

Эксперты предполагают, что помимо курса сказаться мог эффект отложенного спроса. После мартовского кризиса в Персидском заливе многие туристы отложили поездки до лучших времен. И с приближением лета наконец-то принимают решение о бронировании тура.

Впрочем, большинство аналитиков пока не считают текущее укрепление рубля долгосрочным трендом. Эксперты, опрошенные ЦБ, по-прежнему ожидают более слабый курс в среднем по году – около 84 руб. за доллар. В SberCIB прогнозируют постепенное ослабление российской валюты во второй половине 2026-го, хотя при высоких ценах на нефть рубль может дольше оставаться крепким. При этом часть экспертов уже сейчас называет нынешний курс «излишне крепким» для бюджета и экспортеров.