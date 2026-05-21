Горящие туры за границу: таких цен не было уже несколько лет

В этом году спрос на зарубежные туры из России заметно снизился из-за весенней нестабильности и тревожных новостей, особенно по ближневосточным направлениям. Туроператоры отмечают, что путёвки в Турцию, Египет и ОАЭ стали пользоваться гораздо меньшей популярностью, чем раньше. В результате на рынке появилось множество горящих предложений, а цены на некоторые туры опустились до уровня 2017 года.

Директор туристического агентства Ксения Сорокина подчёркивает, что после спада напряжённости спрос постепенно восстанавливается. Сейчас туристы особенно внимательно подходят к выбору города вылета: например, из Сургута доступны прямые рейсы «ЮТэйр» и «Азур», а также есть более бюджетные варианты с вылетом из других городов.

Так, тур на двоих в Турцию по системе «всё включено» из Сочи на 6 ночей в мае обойдётся минимум в 43 тысячи рублей — подобных цен не было уже несколько лет. Помимо Турции, выгодные предложения есть по Египту, Северному Кипру (куда не нужна виза), а также по Таиланду, где сейчас не сезон. Во Вьетнаме, наоборот, цены вышеСургутИнформТВ.

Недавнее закрытие аэропортов на юге России также повлияло на предпочтения путешественников: теперь они чаще выбирают для вылета города с более стабильной обстановкой, такие как Тюмень и Екатеринбург.