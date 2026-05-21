Цены на популярные отели Дубая упали ниже уровня гостиниц Подмосковья

Турагенты и туристы обращают внимание на заметное снижение стоимости проживания в ОАЭ. «Отели 5* сейчас продаются от 9 тыс. руб. в сутки».

«В хорошей гостинице можно провести неделю за 70 тыс. руб.».

На этом фоне отдых в Дубае оказался сопоставим или даже дешевле, чем размещение в качественных загородных отелях Подмосковья, где стоимость суток летом в среднем – 10–17 тыс. руб., а в премиальных объектах – еще выше.

При этом отели в Дубае заполнены лишь частично, народу везде мало, все тихо и спокойно, рассказывают туристы, отдыхающие сейчас в Эмиратах. Самолеты из Москвы в Дубай, по их словам, зачастую летают полупустые, можно занять несколько мест и поспать.

Выгодные предложения заметны в популярных 4-5* гостиницах Дубая.

«В среднем стоимость проживания ниже, чем в прошлом году на 15–20%, а в некоторых случаях – до 25%», – говорит руководитель туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.

Так, в июне прошлого года номера в Marriott Resort Palm Jumeirah стоили от 700 дирхамов ОАЭ (13 тыс. руб.) за ночь. Сейчас на многие даты июня доступны варианты от 9 тыс. руб. за номер с завтраком – в частности, такие варианты можно найти на Trip.com. Снижение тарифов заметно и в ряде других популярных отелей высокого уровня. Например, пакет на 4 ночи в июне в Jumeirah Dar Al Masyaf 5* (Madinat Jumeirah, Дубай) можно забронировать за 37 тыс. руб. с завтраками. Таким образом, стоимость ночи составит 9,3 тыс. на двоих.

Mövenpick Grand Al Bustan 5* в Дубае, который в середине марта в разгар ближневосточного кризиса предлагал номера по 348 дирхамов (7,6 тыс. руб.) в сутки со скидкой 65%, сейчас немного повысил цены. В июне двухместный стандартный номер доступен примерно за 10 тыс. руб. Тем не менее тариф по-прежнему остается ниже обычного уровня.

Снижение цен на размещение в ОАЭ во многом связано с кризисом на Ближнем Востоке. Дополнительным фактором стал и низкий туристический сезон, который начинается в Эмиратах с наступлением сильной жары. Сегодня температура воздуха в Дубае достигнет 37°C, а завтра синоптики прогнозируют до 40°C.

Для туристов спецпредложения – это шанс отдохнуть в Дубае дешевле обычного, но летят они на свой страх и риск: МИД пока не отменил рекомендацию воздержаться от турпоездок в ОАЭ из-за ситуации на Ближнем Востоке. Впрочем, как считают в туроператорах, как только компаниям разрешат продавать турпакеты, цены на проживание в отелях могут вернуться на прежний уровень из-за отложенного спроса.