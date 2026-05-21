Каких туристов ждут в Турции

Бронирования отелей в Турции туристами из Европы в текущем году снизились из-за роста цен на топливо и риска отмен авиарейсов. Поэтому местный турбизнес рассчитывает, в основном, на внутренний туризм. Об этом заявил президент Ассоциации профессиональных менеджеров и отельеров Турции (POYD) Хакан Саатчиоглу.

По его словам, европейские туристы занимают выжидательную позицию, что приводит к переносам бронирований с летних отпусков на другое время. По его оценке, даже при стабилизации ситуации в Персидском заливе потребуется не менее 2,5–3 месяцев, чтобы это отразилось на туристическом секторе, пишет Интерфакс со ссылкой на турецкие СМИ.

Эксперт отметил, что рынок начал восстанавливаться, но отельеры рассчитывают на своих, турецких туристов. «Вероятно, мы достигнем нашей цели в 17 млн туристов, но этот год станет для отелей годом внутреннего рынка», – заявил президент ассоциации.

Кроме того, он призвал турецкие власти к более гибкой валютной политике: текущий курс лиры к доллару, по его мнению, не отражает реального положения дел и создает дополнительные трудности для отельеров. Высокая инфляция и рост затрат на персонал ухудшают финансовое положение гостиничного бизнеса, ограничивая возможности для предоставления скидок и повышения конкурентоспособности.