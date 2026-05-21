Захарова раскрыла опасность заманчивых предложений о работе в туризме за рубежом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова просит граждан с опаской относиться к заманчивым предложениям по работе в туризме за рубежом. Она предупредила о росте кибермошенничества и случаях принудительного вовлечения людей в незаконную деятельность.

В МИД отмечают, что преступления с использованием информационных технологий продолжают активно распространяться. Наиболее сложная ситуация, по данным ведомства, наблюдается в странах Юго-Восточной Азии, где действуют так называемые мошеннические центры. В них граждан различных государств, включая россиян, могут насильственно вовлекать в противоправную деятельность. Подобные случаи фиксировались, в частности, в Мьянме, Камбодже и Таиланде.

В ведомстве подчеркнули, что для легального трудоустройства за рубежом требуется оформление рабочей визы и предоставление документов от работодателя. Даже при безвизовом режиме для иностранцев работа без соответствующего разрешения невозможна. Отсутствие таких требований может быть признаком мошеннических схем.

В МИД также обратили внимание на распространение в интернете и мессенджерах объявлений о вакансиях с обещанием высоких доходов при минимальных требованиях к квалификации – в сферах туризма, бизнес-администрирования, переводческой деятельности и модельного бизнеса. По словам представителей ведомства, заказчиками подобных объявлений часто выступают транснациональные преступные сообщества.

Гражданам рекомендовано проявлять бдительность, проверять информацию о работодателях и при необходимости обращаться за подтверждением в российские дипломатические представительства за рубежом.