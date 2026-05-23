Пляж Нуи на Пхукете не сможет принимать туристов

Власти Таиланда решили полностью очистить пляж Нуи на Пхукете от туристической инфраструктуры. Глава Лесного департамента страны подписал приказ о сносе всех построек – их признали незаконными.Под демонтаж попадают 11 объектов. Среди них не только кафе, бунгало и душевые для туристов, но и подъездная дорога из бетонных плит.

© tourdom.ru

Владельцам дали время до 5 июня, чтобы самостоятельно убрать все объекты. Если этого не произойдет, демонтаж проведут власти провинции, а затем выставят счет собственниками бизнеса. Причем оплатить придется не только сами работы, но и дополнительный штраф в размере 30%, пишут Новости Пхукета.

При этом у операторов Nui Beach Club есть возможность оспорить решение. На подачу апелляции отводится 15 дней, и на время ее рассмотрения снос должны приостановить.

Проверка Нуи стала частью более масштабной кампании по наведению порядка на побережье Пхукета. Сначала премьер-министр Анутин Чарнвиракул посетил пляж Фридом, а затем министр природных ресурсов отправился инспектировать Нуи.Это место не так известно массовому туристу, как Патонг или Фридом Бич, но его хорошо знают любители «секретных» пляжей Пхукета. Оно расположено в небольшой бухте между Ката Ной и Най Харн.

Под угрозой может оказаться и пляж Банг-Тао. Власти проверяют его правовой статус, хотя никаких официальных распоряжений о сносе построек пока нет.