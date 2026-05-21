Стоит ли россиянам ехать в Молдову: Захарова советует хорошо подумать

МИД рекомендует российским гражданам тщательно взвешивать риски и оценивать целесообразность поездок в Молдову, это может быть небезопасно, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, были случаи дискриминации граждан России при въезде в страну. Их подвергают длительным проверкам и допросам, иногда задерживают и даже возбуждают уголовные дела. Кроме того, дипломатам российского посольства в Кишиневе отказывают в предоставлении консульской помощи, добавила представитель ведомства.

«В этой связи еще раз настоятельно рекомендуем здраво взвешивать риски и оценивать реальную целесообразность посещения Молдавии. Это небезопасно», – цитирует ТАСС заявление Захаровой.

Она также напомнила, что в декабре 2025 года Кишинев принял закон о денонсации российско-молдавского межправительственного соглашения 1998 года о создании и функционировании культурных центров. Власти объяснили такое решение якобы нарушением воздушного пространства страны предположительно российским беспилотником. Этот шаг, по мнению Захаровой, стоит в одном ряду с проблемами россиян при въезде в Молдову.