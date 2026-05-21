Таиланд снова планирует ввести въездной сбор с туристов

Министр туризма и спорта Таиланда Сурасак Фанчароенворакул заявил, что в стране введут туристический сбор. При этом сумма будет выше ранее анонсированных 300 батов с одного гостя.

«Министерство активизирует усилия по завершению разработки как модели сбора платы, так и ее размера, чтобы эта мера не оказала негативного влияния на восприятие отдыха у туристов и не создавала неудобств», – пояснил глава ведомства.

В настоящее время министерство рассматривает два возможных варианта. Первый – включить сбор в стоимость авиабилетов. Благодаря этому туристы не почувствуют что с них взимается отдельная плата по прибытии. Однако недостаток заключается в том, что существующие системы авиакомпаний не позволяют четко различать типы пассажиров, такие как туристы, деловые путешественники, граждане Таиланда или иностранцы.

Второй вариант – взимать сбор через иммиграционную систему с помощью метода сканирования и оплаты. Это позволило бы властям четко идентифицировать типы виз и категории путешественников, но создаст еще один барьер на границе.

Также министр отметил, что сбор будет выше ранее заявленных 300 батов с человека. Причина – рост стоимости страховки и необходимость создания фонда для развития туринфраструктуры.

Сроки ввода нового сбора пока не уточняются.