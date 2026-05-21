Первый отель 5* WB Travel в Турции оказался не новым

Пресс-служба WB Travel распространила пресс релиз о запуске в Турции первого пятизвездочного отеля под собственным брендом. Он получил название WB Travel Miarosa Incekum, расположен в районе Аланьи и начнет работать в новой концепции с 15 июля. Проект реализуется совместно с туроператором Fun&Sun.

© tourdom.ru

В компании подчеркивают, что после обновления гостиница будет ориентирована на семейный отдых по системе «всё включено». Гостям обещают обновленные номера и общественные пространства, переработанную пляжную инфраструктуру, а также детскую концепцию «Тукан» с анимацией и специальным меню.

Новость уже активно разошлась по СМИ – многие издания ограничились перепечаткой пресс-релиза и пишут о запуске под новым брендом так, словно речь об открытии нового отеля. Однако, как выяснил TourDom.ru, отель Miarosa Incekum Beach уже очень давно известен на рынке, так как был открыт в 2005 году (последнюю реновацию проходил в 2021-м. – Ред.). А туроператор Fun&Sun работает с ним еще с допандемийных времен, когда компания была частью международного холдинга – раньше этот отель назывался TUI Fun&Sun Miarosa Incekum Beach. То есть уже тогда имел все атрибуты фирменной концепции туроператора.

В релизе говорится о реновации номерного фонда, общественных зон и пляжа. То есть о полной реконструкции объекта или масштабном капитальном ремонте речи не идет. Фактически WB Travel и Fun&Sun просто обновили объект и подготовили его к новому сезону.

Это можно считать давно назревшим решением, так как учитывая двадцатилетний возраст, отзывы о гостинице неоднозначные. На Tripadvisor у объекта около тысячи откликов и рейтинг 4 из 5, но в комментариях последних месяцев регулярно встречаются претензии к состоянию номеров и инфраструктуры.

Так, некая Дженнифер в сентябре прошлого года написала, что номера «срочно нуждаются в реновации», а фотографии отеля «выглядят лучше реальности». Она также пожаловалась на запах в санузле и слабое питание. Тогда же появился еще один отзыв, озаглавленный фразой «Needs a complete renovation». Среди претензий также упоминались сырость и однообразное питание.

На русскоязычном TopHotels в октябре 2025 года Елена из Санкт-Петербурга охарактеризовала гостиницу фразой:

«Не 5* всё включено, а 3* всё выключено».

Среди главных претензий – «полчища мух», «стойкий запах канализации» и нехватка лежаков.

На Level.Travel в октябре 2025 года туристка Марина написала:

«Отличное море и на этом плюсы заканчиваются»,

назвав питание «главным минусом отеля» и оценив гостиницу как «твердую тройку». Другие клиенты этого сервиса оценивают объект более сдержанно.

«Отель нормальный за свои деньги» – написал один из них в августе.

Хотя и он также упоминал о недостатках: «обратить внимание на уборку номеров и разнообразить питание».

Из плюсов называют отличный песчаный пляж, зеленую территорию и относительно доступную стоимость отдыха для не очень требовательных клиентов с детьми. Судя по пресс-релизу, именно на эту аудиторию и ориентируется компания.

Это уже не первый опыт WB Travel в гостиничном сегменте Турции. Ранее TourDom писал о запуске брендированных концепций маркетплейса совместно с Fun&Sun в отелях Кемера, Сиде и Аланьи. Тогда речь тоже шла о давно работающих объектах в экономичной нише и адаптации сервиса под запросы семейных русскоязычных туристов.