Канатная дорога между Благовещенском и Китаем почти построена

В рамках "АмурЭкспо" в Благовещенске для журналистов провели пресс-тур по терминалу первой в мире трансграничной канатной дороги. Ее должны запустить в текущем году.

В настоящее время "канатка" готова на 93 процента. В ней уже функционируют эскалаторы, построена зона паспортного контроля с самым современным оборудованием. Но еще необходимо провести определенные отделочные работы, завезти мебель, и, самое главное, достроить саму канатную дорогу.

В терминале откроются торговые центры, точки общепита и прогулочные террасы, которые опоясывают все здание. И можно прогуляться, любуясь красивым видом как на Благовещенск, так и на Китай. К слову, здание будет открыто не только для пассажиров, но и для прочих посетителей. Так что поесть в кафе или пройтись по террасе сможет любой желающий. Но все же, если вы хотите отправиться в Поднебесную, то нужно будет пройти зоны таможенного и паспортного контроля.

Дождавшись своей кабинки (она будет размером с "Икарус"), вы за две с половиной минуты доберетесь до противоположного берега, поднявшись на высоту 70 метров над рекой. Кстати, на китайской стороне терминал выглядит иначе. В Поднебесной зона посадки и высадки находится на улице, в отличие от Благовещенска, где они расположены в здании терминала.

Площадь участка на российской стороне - более 49 тысяч квадратных метров. Общая площадь здания терминала - более 26 тысяч квадратов. В нем пять этажей - четыре надземных и один подземный.