Путешественница рассказала, как Индия заставляет переосмыслить понятия о комфорте

Российская тревел-блогерша описала привычки индийцев словами «мусорный апокалипсис на каждом углу». Своим мнением она поделилась в личном блоге «Интересные путешествия»«Дзен».

Она отметила, что Индия заставляет переосмыслить привычные понятия о комфорте. Так, например, в стране почти нет туалетной бумаги. Вместо этого рядом с унитазами стоит кувшин с водой.

«Для индийцев это естественно: правая рука предназначена для приема пищи, левая — для гигиенических процедур. Система работает веками, и местные жители искренне не понимают, зачем нужна бумага», — написала тревел-блогерша.

Также она добавила, что Индия удивляет туристов очень острой едой.

«Острые специи помогают сохранять продукты в условиях высокой температуры и влажности, а также защищают организм от инфекций. С детства желудок индийца адаптирован к такой нагрузке», — пояснила соотечественница.

Кроме того, индийцы спят на полу. Некоторые туристы удивляются, что в съемном жилье кроватью может оказаться плоский мат на полу.

«Горы мусора — часть пейзажа. Люди живут рядом с ними, торгуют, готовят еду, водят детей в школу. И это не вызывает возмущения», — отметила она.

Помимо этого, россиянку удивило, что в Индии двое мужчин могут спокойно идти по улице и держаться за руки.

«Это просто другая норма», — заключила тревел-блогерша.

