Чем привлекает российских туристов приграничный Фуюань

Туры в самый доступный для хабаровчан китайский город Фуюань с этого года подорожали. Правда, пока это не отразилось на работе турфирм - поездки на выходные разобраны на месяц вперед.

"Летим" над Амуром

Фуюань, или Фунька, как по-свойски его называют хабаровчане, - ближайшее к городу поселение КНР. На быстром теплоходе "70 лет Победы" буквально полтора часа ходу - и ты в Китае. В прошлом году за билет на него надо было заплатить 10 тысяч рублей, сейчас уже 15 тысяч. Если едешь семьей, то разница ощутимая. Вместе с проживанием в гостинице на одного понадобится выложить около 22 тысяч рублей за трехдневный тур.

- Фуюань изменился - это больше не деревня, где пара торговых улиц, на которых по вечерам открываются дикие рынки. Это современный город с хорошими домами, приветливыми жителями. Поменялся и русский турист - исчезли "помогаи", приезжавшие сюда оторваться. Сейчас чаще путевки берут семьи с детьми, они едут просто отдохнуть, погулять по набережной, пройтись по магазинам. Крайне редко попадаются шумные компании, - рассказывает руководитель группы Екатерина Пермякова.

Теплоход "70 лет Победы" отечественный. Его собрали на Хабаровском судостроительном заводе. "Летим" по Амуру на приличной скорости. Пейзажи не радуют разнообразием: вода и острова. Да уж, не позавидуешь тем, кто решил из экономии отправиться в Поднебесную на медленном китайском судне "Лункэ". На нем поездка стоит 6,5 тысячи рублей, но идет он четыре часа. Из плюсов - в пути варят пельмени, на быстром отечественном - ешь и пьешь, что принес с собой.

Держите "визидку"

Стоит пройти таможенный контроль, как гостей тут же берут в кольцо местные предприниматели:

- Карифана, приходи ко мне. Кроссовки подберем! - Постельное! - Массаж! - Чай, алкоголь!

По итогу в руках больше десятка визиток и одна "визидка" - в рекламках куча ошибок, но никого это не смущает. Вывески магазинов тоже часто написаны на русском неправильно. Владельцы - Юля, Рома, Зоя, Миша. Китайцы берут себе русские имена, чтобы туристам было проще запомнить. Женятся - добавляют вторую половину на вывеску. Так по соседству ресторанчики "Миша, Зоя" и "Рома, Зоя". У каждого своя клиентура.

Туристы закидывают сумки и разбегаются по магазинам. Первые покупатели могут вытрясти себе хорошие скидки. По улице спокойно не пройдешь - буквально расхватывают и за руки ведут по торговым точкам. Китайцы освоили новый психологический приемчик.

- Узнаешь меня, подруга? Я - Настя. Мы же на таможне виделись, пойдем ко мне! - призывает одна из предпринимательниц.

Только вырвались от Насти, как уже навстречу раскинул руки Тимур - тоже уверяет, что мы знакомы, раз он встречал нас у теплохода.

- В Фуюане не торгуются только в универмаге, ресторане и аптеках, где фиксированные цены. В остальных местах обязательно сбивайте цену, китайцы сразу накидывают раза в два точно. Это такая игра: они завышают, вы снижаете. И все довольны. Если сразу заплатите, не торгуясь, никто не получит удовольствия от процесса, - объясняет Екатерина Пермякова.

Пробуем. За пять минут драматичного действа сговариваемся на 300 юаней (примерно 3,3 тысячи рублей) за обувь, которая изначально стоила 700 (около 7,7 тысячи рублей), и получаем в подарок детские перчатки. Зачем они мне - другой вопрос, но от презентов тут не отказываются, чтобы не обидеть.

- Мы ждали русского туриста - это наш основной потребитель, - признается предприниматель Саша из магазина "Четыре сезона". - Да, сейчас эпоха дистанционной торговли, зимой тоже принимал заказы и отправлял товар, но это другое. Люди сюда едут за общением, за возможностью посмотреть все самому, примерить разные образы. Даже просто набрать всякой всячины в магазинчиках-"двухюанниках" - где еще такое увидишь?

Саша сам встречает своих гостей на крыльце, готов снизить цену, но немного. Объясняет, что привозит товар специально для русских из Пекина - местным не подходят такие лекала. Россияне выше, крупнее и готовы заплатить больше за одежду.

Подсчитываем баланс

В стоимость проживания в гостинице не всегда входит завтрак. Но даже когда он включен, тоже есть небольшая хитрость - в самом углу в столовой висит объявление: если ты не все съешь, что положил в тарелку, заплатишь штраф. Помните об этом, набирая еду.

Скромно поесть в ресторане можно и на пять юаней (примерно 55 рублей): брать по полпорции, они немного меньше полной. Конечно, если заказывать изыски - черепаху, змею, лягушек или шелкопряда, то чек сразу возрастет. Часто в ресторанах дарят за посещение пенное или сок. Можно не покупать напиток, а рассчитаться и получить его в подарок.

- Туристы оставляют в Фуюане много денег. В среднем с учетом покупок тратят пять тысяч юаней - это около 55 тысяч рублей. Тут нет дешевого товара, но он качественный - в этом отношении все поменялось. Люди могут легко потратить 50 тысяч рублей только на постельное белье. Июль и август - самый высокий сезон. В июле здесь не жарко, а в августе поедут одевать детей в школу. В Фуюане очень дружелюбно настроены к русским, нет "разводил", за этим строго следят муниципалитет и полиция. Если возникнет конфликтная ситуация, китаец, который попытается обмануть, больше тут работать не будет. Это все понимают и соблюдают правила, - говорит руководитель группы.

Экскурсия по Фуюаню с посещением площади Солнца и нанайской деревни стоит 150 юаней (1,65 тысячи рублей). За эти деньги полдня прокатаешься по достопримечательностям, но информацию о них придется искать самостоятельно - вместо гида обычный водитель, плохо понимающий русский. В принципе всюду можно доехать самому, поймав такси. Стоит оно пять юаней независимо от дальности поездки. Посещение музея рыб - китайского аналога приморского океанариума - 148 юаней (1,62 тысячи рублей) с аудиогидом и 128 (1,4 тысячи рублей) - без него.

Из бесплатных развлечений, которые советуют туристам, - посещение рыбного рынка. Отправляться туда надо ранним утром, когда начинается бойкая торговля. Только представьте - целая улица, куда свозят рыбу. Она буквально повсюду: плещется в тазах, в ванных и ванночках, банках, просто на пакетах на асфальте. Стоит внимательно смотреть под ноги, чтобы не наступить на чей-то товар. Огромные рыбины, такие, что размаха рук не хватит, чтобы показать их размер, карасики, какие-то мелкие рыбешки, змеи. Все, что удалось выудить из реки, несут сюда. Ну и запах соответствующий. Кстати, тут же продают и голубей - это, пожалуй, единственное место в Фуюане, где их можно встретить. Ни на улицах, ни на площадях эти птахи нам не попались.