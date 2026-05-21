Российская туристка побывала в Саудовской Аравии и описала особенности шоппинга в стране словами «доводит до психоза». Подробностями она поделилась в личном блоге в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Она рассказала, что набрала большое количество вещей и не смогла найти в магазине примерочную. Она обратилась к кассиру, но тот сказал, что у них нет места, где можно примерить одежду. Ее нужно сначала выкупить, найти место для примерки и при необходимости вернуть то, что не подошло.

В итоге соотечественница просто пошла в соседний магазин, однако там была только мужская примерочная. В этом месте ей тоже посоветовали выкупить вещи.

«Что за абсурд!» — возмутилась россиянка на видео.

Ранее россиянин побывал во Франции и описал местных девушек фразой «не носят нижнее белье». Он объяснил, что без него француженки ощущают себя свободнее.